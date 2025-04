Per I Cani un ritorno a sorpresa con l'album "Post Mortem"

Il debutto de I Cani era arrivato in modo anonimo in Rete, con canzoni come "I pariolini di 18 anni" e "Wes Anderson", che sono diventati virali in breve tempo. Il primo album "Il sorprendente album d’esordio de I Cani" è stato pubblicato nel 2011, e consolidò il successo a venire, sulle ali di melodie orecchiabili e fotografie della generazione indie/hipster italiana. Grazie a un’immagine misteriosa, che ha mantenuto durante le prime esibizioni pubbliche, Contessa ha creato un’aura di curiosità attorno al progetto. Nel corso degli anni, I Cani hanno pubblicato tre album in studio (dopo il primo, “Glamour”, “Aurora”) e quattro colonne sonore, "La felicità è un sistema complesso (Gianni Zanasi, 2015), "Troppa grazia" (Gianni Zanasi, 2018), "I predatori" (Pietro Castellitto, 2020), "Enea" (Pietro Castellitto, 2023). A dicembre 2023 era uscito a sorpresa l'EP "I Cani Baustelle", split album con la band capitanata da Francesco Bianconi.