Il ricordo di un amico

Patrick Dempsey ricorda Eric Dane: "Gli ultimi giorni deglutiva a fatica"

Il collega e amico ricorda l'attore scomparso pochi giorni fa: "Una gioia lavorare con lui". I due avevano condiviso il set di Grey's Anatomy

21 Feb 2026 - 16:50
Eric Dane si è spento il 19 febbraio, a 53 anni, dopo poco meno di un anno dall'annuncio della diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Numerosissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo per l'amatissimo attore e sex symbol televisivo, ricordato soprattutto per il personaggio del dottor Mark Sloan nella serie Grey's Anatomy.

A parlare degli ultimi giorni di vita di Dane è stato Patrick Dempsey, amico e collega del defunto attore sul set del medical-drama, intervenendo al "The Chris Evans Breakfast Show".

Il ricordo di Dempsey

 Patrick Dempsey ed Eric Dane hanno condiviso per diverse stagioni il set di Grey's Anatomy, interpretando rispettivamente Derek Shepherd e Mark Sloan, soprannominati McDreamy (nella traduzione italiana il dr. Stranamore) e McSteamy (dr. Bollore). I due colleghi erano amici non solo sul set ma anche nella vita reale: Dempsey ha infatti raccontato di aver parlato con Dane di recente.

“Sono davvero molto triste per i suoi figli. Ci stavamo scrivendo, ci siamo sentiti circa una settimana fa, e alcuni nostri amici erano andati a trovarlo. Stava davvero iniziando a perdere la capacità di parlare”, ha raccontato, aggiungendo che le condizioni di salute di Dane erano peggiorate rapidamente: ”Era allettato e per lui era molto difficile deglutire, quindi la qualità della sua vita stava deteriorando molto velocemente”.

Nonostante la perdita, l'attore ha sottolineato di voler ricordare l'amico per la gioia che portava sul set: “Era l’uomo più divertente, lavorare con lui era una gioia. Ogni volta che era sul set portava leggerezza e allegria”.

"Ha fatto un lavoro straordinario nel dare visibilità a questa terribile malattia. Ci ricorda che dobbiamo vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo”, ha poi sottolineato, ricordando l'impegno di Dane nel combattere e sensibilizzare sulla SLA.

Il comunicato della famiglia

 Giovedì la famiglia di Eric Dane aveva diffuso in un comunicato la notizia della sua morte. “Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato dagli amici più cari, dalla moglie devota e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo. Durante il percorso con la SLA, Eric è diventato un appassionato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca, determinato a fare la differenza per chi affronta la stessa battaglia. Ci mancherà profondamente e sarà ricordato con amore per sempre. Eric adorava i suoi fan ed era immensamente grato per l’affetto e il sostegno ricevuti. La famiglia chiede rispetto della privacy in questo momento così difficile”, così la sua famiglia.

È stato poi diffuso sui social un messaggio registrato dallo stesso Dane prima della sua morte e indirizzato alle sue figlie: "Spero di avervi dimostrato che potete affrontare qualsiasi cosa, che potete affrontare la fine dei vostri giorni, che potete affrontare l'inferno con dignità. Combattete, ragazze, e tenete la testa alta. Billie e Georgia, siete il mio cuore, siete il mio tutto. Buonanotte. Vi amo".

