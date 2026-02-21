“Sono davvero molto triste per i suoi figli. Ci stavamo scrivendo, ci siamo sentiti circa una settimana fa, e alcuni nostri amici erano andati a trovarlo. Stava davvero iniziando a perdere la capacità di parlare”, ha raccontato, aggiungendo che le condizioni di salute di Dane erano peggiorate rapidamente: ”Era allettato e per lui era molto difficile deglutire, quindi la qualità della sua vita stava deteriorando molto velocemente”.