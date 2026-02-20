Eric Dane, una casa a Los Angeles senza affitto durante la malattia grazie all'amicizia segreta con Johnny Depp
Il gesto racconta il lato più umano della star di Hollywood che avrebbe offerto al "Dottor Bollore" una delle sue proprietà sopra il Sunset Strip
Non tutte le storie di Hollywood nascono sotto i flash dei fotografi. Alcune restano nell'ombra, custodite dal rispetto e dall'amicizia. Tra queste, quella che lega Eric Dane e Johnny Depp. Secondo quanto riportato dal tabloid Page Six, nei mesi segnati dalla battaglia contro la SLA, il "Dottor Bollore" avrebbe trovato rifugio in una delle case di proprietà di Depp a Los Angeles. Un accordo speciale, lontano da qualsiasi formalità: pagare solo quello che poteva, o anche nulla. Un sostegno concreto che, stando alle indiscrezioni, avrebbe alleggerito almeno in parte le preoccupazioni economiche dell'attore mentre affrontava il progressivo aggravarsi della malattia.
La casa sopra il Sunset Strip
L'abitazione messa a disposizione si troverebbe sopra il celebre Sunset Strip, una delle zone più iconiche della città. Qui, lontano dalle pressioni pubbliche, Dane avrebbe potuto vivere "praticamente senza pagare l'affitto", come riferito da una fonte al giornale americano. Depp, sempre secondo il racconto, avrebbe invitato l'amico a versare soltanto ciò che era nelle sue possibilità, con l'intento di ridurre il peso finanziario in un momento già estremamente delicato dal punto di vista personale e sanitario. I due si sarebbero conosciuti anni prima grazie ad amicizie comuni, costruendo nel tempo un rapporto solido ma discreto.
Non solo Dane: l'offerta a Mickey Rourke
Eric Dane non sarebbe stato l'unico destinatario di un gesto simile. Page Six riferisce che Depp avrebbe avanzato una proposta analoga anche a Mickey Rourke, dopo che quest'ultimo era stato sfrattato per un debito di circa 60mila dollari. In quel caso, però, Rourke non avrebbe accettato l'offerta. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai rappresentanti degli attori coinvolti.
Un lato meno raccontato
Negli ultimi anni il nome di Johnny Depp è stato spesso associato a controversie legali e polemiche mediatiche. Questa vicenda, se confermata, aggiunge invece un tassello differente alla narrazione pubblica dell’attore: quello di un gesto compiuto senza annunci né dichiarazioni. Per Eric Dane, volto amato dal pubblico televisivo e cinematografico, il periodo finale della vita è stato segnato dalla fragilità fisica ma anche dall'affetto di chi gli è rimasto accanto. Un sostegno silenzioso, lontano dalle prime pagine, che oggi emerge come una testimonianza di amicizia in un ambiente spesso raccontato solo per i suoi eccessi.