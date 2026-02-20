Non tutte le storie di Hollywood nascono sotto i flash dei fotografi. Alcune restano nell'ombra, custodite dal rispetto e dall'amicizia. Tra queste, quella che lega Eric Dane e Johnny Depp. Secondo quanto riportato dal tabloid Page Six, nei mesi segnati dalla battaglia contro la SLA, il "Dottor Bollore" avrebbe trovato rifugio in una delle case di proprietà di Depp a Los Angeles. Un accordo speciale, lontano da qualsiasi formalità: pagare solo quello che poteva, o anche nulla. Un sostegno concreto che, stando alle indiscrezioni, avrebbe alleggerito almeno in parte le preoccupazioni economiche dell'attore mentre affrontava il progressivo aggravarsi della malattia.