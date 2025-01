Oscar del porno 2025: trionfano Valentina Nappi e Christian Clay

Scandalosa per natura, Valentina Nappi recentemente ha fatto parlare di sé al di fuori dell'ambiente a luci rosse per una presunta gravidanza. Qualche settimana fa, attraverso un post su Instagram, la pornostar aveva dichiarato ai follower di essere in dolce attesa. La 34enne aveva poi pubblicato due immagini che mettevano in risalto il pancione e i suoi fan, di fronte a quell'annuncio inaspettato, si erano divisi. Alcuni avevano pensato a uno scherzo, mentre altri si erano congratulati con lei. Nel giro di qualche giorno, sempre via social, la Nappi aveva smentito tutto e svelato il trucco con un video. Nella clip si vede la pornostar piegarsi per "partorire" dal vestito un peluche rosa e sfoggiar la pancia perfettamente piatta. "Are you really capable of judging reality?" (Siete davvero in grado di giudicare la realtà?), aveva poi concluso rivolgendosi provocatoriamente ai suoi follower.