Novità agli Oscar: tra IA, nuova categoria e apertura ai cineasti rifugiati

Inoltre gli elettori dell'Academy dovranno d'ora in poi guardare tutti i film nominati nelle categorie in cui votano per garantire una valutazione più equa e informata: verranno monitorate le visualizzazioni tramite l'app di streaming Academy Screening Room, riservata ai membri. Non erano passati inosservati i commenti in anonimo di alcuni votanti di quest’anno che avevano confessato di non aver guardato film molto lunghi come "The Brutalist" o "Dune - Parte 2" o persino "The Substance". Anche se in effetti non hanno infranto alcuna regola, visto che non è mai esistito l’obbligo per i membri dell’Academy di guardare tutti i titoli nominati.