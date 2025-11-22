Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano

"Domenica 23 novembre dalle 10:00 alle 14:00 e lunedì, dalle 10:00 alle ore 13:00", ha scritto l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi
La camera ardente per Ornella Vanoni, morta all'età di 91 anni, sarà allestita al Piccolo Teatro di Milano. Lo ha reso noto sulle sue pagine social l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi. "La camera ardente di Ornella Vanoni sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello domenica, dalle 10:00 alle 14:00 e lunedì, dalle 10:00 alle ore 13:00", ha scritto.
Poche ore prima dell'annuncio della camera ardente Giuseppe Sala aveva spiegato: "Abbiamo offerto alla famiglia di Ornella Vanoni l’opportunità di allestire la camera ardente in due luoghi simbolo di Milano: Palazzo Marino o il Piccolo Teatro. Naturalmente, la decisione finale spetta alla famiglia, ma qualora decidessero per una di queste opzioni, ci attiveremmo senza esitazione". Il sindaco di Milano aveva aggiunto: "Secondo me sarebbe una cosa giusta, perché un omaggio dei milanesi a Ornella Vanoni ci starebbe davvero bene". Sala ha ricordato con affetto l’ultima occasione in cui ha incontrato Ornella Vanoni. "Ci siamo visti diverse volte durante il mio mandato. L’ultima volta è stata dopo il conferimento della laurea honoris causa. Non ero a Milano in quell’occasione e non avevo potuto partecipare, così l’ho invitata successivamente. L’ho accolta sulla porta con un grande sorriso e le ho detto: ‘Buongiorno, dottoressa’. Lei amava sempre scherzare". Il sindaco ha concluso sottolineando che verrà trovato un modo adeguato per ricordare la grande artista: "Vedremo come fare, perché Ornella è stata una figura straordinaria nella storia artistica di Milano e non solo".