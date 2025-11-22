Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano

Poche ore prima dell'annuncio della camera ardente Giuseppe Sala aveva spiegato: "Abbiamo offerto alla famiglia di Ornella Vanoni l’opportunità di allestire la camera ardente in due luoghi simbolo di Milano: Palazzo Marino o il Piccolo Teatro. Naturalmente, la decisione finale spetta alla famiglia, ma qualora decidessero per una di queste opzioni, ci attiveremmo senza esitazione". Il sindaco di Milano aveva aggiunto: "Secondo me sarebbe una cosa giusta, perché un omaggio dei milanesi a Ornella Vanoni ci starebbe davvero bene". Sala ha ricordato con affetto l’ultima occasione in cui ha incontrato Ornella Vanoni. "Ci siamo visti diverse volte durante il mio mandato. L’ultima volta è stata dopo il conferimento della laurea honoris causa. Non ero a Milano in quell’occasione e non avevo potuto partecipare, così l’ho invitata successivamente. L’ho accolta sulla porta con un grande sorriso e le ho detto: ‘Buongiorno, dottoressa’. Lei amava sempre scherzare". Il sindaco ha concluso sottolineando che verrà trovato un modo adeguato per ricordare la grande artista: "Vedremo come fare, perché Ornella è stata una figura straordinaria nella storia artistica di Milano e non solo".