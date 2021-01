Oasis ancora dimezzati: nuovo disco in cantiere ma... senza Liam Gallagher

Nuovo album in arrivo per gli Oasis a 12 anni dalla loro separazione ... ma Liam Gallagher non sarà coinvolto. I fan della band brit pop avevano sperato in una reunion dopo che la decennale faida tra Liam e Noel sembrava essersi finalmente conclusa. Quest'ultimo avrebbe però rivelato a "The Sun" di essere al lavoro per registrare 14 tracce che non erano state inserite negli album precedenti del gruppo, ma senza il fratello minore.