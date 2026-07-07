Musica, muore a soli 37 anni Lauren Bennett, incise Party Rock Anthem con LMFAO

Lutto nel mondo della musica britannica e internazionale: è morta a soli 37 anni Lauren Bennett, cantante e vocalist nota fra l'altro per essere stata una delle voci che accompagnarono gli LMFAO americani nell'incisione della canzone Party Rock Anthem, super hit del 2011. La notizia è stata confermata sul profilo Instagram dalle G.R.L., band di cui Bennett ha fatto parte in passato. "Con grande tristezza - vi si legge - che condividiamo la notizia della scomparsa della nostra amata Lauren. I nostri cuori sono a pezzi, non possiamo esprimere quanto abbia significato per noi". Bennett lascia un figlio, avuto con l'attore e ballerino Kenny Wormald, protagonista del remake del 2011 di Footloose.