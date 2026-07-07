Musica, muore a soli 37 anni Lauren Bennett, incise Party Rock Anthem con LMFAO
La notizia è stata confermata sul profilo Instagram dalle G.R.L., band di cui Bennett ha fatto parte in passato. Ancora sconosciute le cause della morte
Lutto nel mondo della musica britannica e internazionale: è morta a soli 37 anni Lauren Bennett, cantante e vocalist nota fra l'altro per essere stata una delle voci che accompagnarono gli LMFAO americani nell'incisione della canzone Party Rock Anthem, super hit del 2011. La notizia è stata confermata sul profilo Instagram dalle G.R.L., band di cui Bennett ha fatto parte in passato. "Con grande tristezza - vi si legge - che condividiamo la notizia della scomparsa della nostra amata Lauren. I nostri cuori sono a pezzi, non possiamo esprimere quanto abbia significato per noi". Bennett lascia un figlio, avuto con l'attore e ballerino Kenny Wormald, protagonista del remake del 2011 di Footloose.
Party Rock Anthem fu una hit
Non sono state al momento precisate le cause della sua morte prematura. Party Rock Anthem è stata indicata a suo tempo da Billboard come la quinta canzone di maggior successo della storia; Bennett fu coinvolta anche nelle riprese del video ufficiale, che negli anni ha superato i 2 miliardi e mezzo di visualizzazioni a livello mondiale su YouTube. Nel 2014 la cantante britannica divenne poi membro a pieno titolo del gruppo pop femminile delle G.R.L. formato negli Usa assieme a Paula Van Oppen, Natasha Slayton, Simone Battle ed Emmalyn Estrada.
Band con cui ha registrato canzoni di buon successo come Ugly Heart. La carriera della cantante era stata segnata anche da momenti difficili all’interno del gruppo, tra cui la tragica morte di Simone Battle. Dopo lo scioglimento delle G.R.L. nel 2015, Bennett aveva intrapreso nuovamente la carriera solista.