Si è spenta a 86 anni l'attrice Penelope Keith, veterana del palcoscenico, del cinema e della tv nel Regno Unito. L'annuncio è stato dato dalla famiglia ed è stato seguito da numerosi messaggi di cordoglio giunti dal mondo dello spettacolo, da varie figure pubbliche e da tanti ammiratori. "Siamo profondamente rattristati nell'annunciare che Dame Penelope Keith è morta serenamente mentre combatteva contro il cancro nella sua casa nel Surrey, dove viveva da oltre 50 anni", ha scritto la famiglia dell'attrice in un comunicato diffuso dai media britannici.
Chi era Penelope Keith
Nata a Sutton il 2 aprile 1940 come Penelope Anne Constance Hatfield, è entrata a far parte della Royal Shakespeare Company nel 1963 e ha ottenuto il suo primo ruolo importante sullo schermo in "The Army Game", la sitcom di ITV andata in onda tra il 1957 e il 1961. Prima di essere scelta per la parte in "The Good Life", nel 1975 Keith ha recitato in film quali "Carry on Doctor", The Avengers e Private Lives. "The Good Life" vede l'attrice nei panni snob borghesi di Margo Leadbetter, una vicina di casa ligia alle regole di Tom e Barbara Good, interpretati da Richard Briers e Felicity Kendal, che fuggono dalla frenesia della vita moderna per vivere una vita più tranquilla in periferia.
Questa interpretazione le valse il suo primo premio BAFTA nel 1977. Un anno dopo ne vinse un secondo per il suo ruolo in "The Norman Conquests: Living Together", serie televisiva scritta da Alan Ayckbourn. Una delle sue ultime comparse in televisione è stata in "Death Comes to Pemberley", la miniserie del 2013 basata sull'omaggio di P.D. James a "Orgoglio e pregiudizio", con Matthew Rhys nei panni del co-protagonista. A teatro ha spaziato da Shakespeare alla commedia moderna, conquistando fra l'altro un Olivier Award nel 1976. Nel 2014 ricevette dalla regina Elisabetta II l'onorificenza dell'Ordine dell'ex Impero Britannico, con annesso titolo di 'dame'.