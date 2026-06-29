Si è spenta a 86 anni l'attrice Penelope Keith, veterana del palcoscenico, del cinema e della tv nel Regno Unito. L'annuncio è stato dato dalla famiglia ed è stato seguito da numerosi messaggi di cordoglio giunti dal mondo dello spettacolo, da varie figure pubbliche e da tanti ammiratori. "Siamo profondamente rattristati nell'annunciare che Dame Penelope Keith è morta serenamente mentre combatteva contro il cancro nella sua casa nel Surrey, dove viveva da oltre 50 anni", ha scritto la famiglia dell'attrice in un comunicato diffuso dai media britannici.