Addio al cattivissimo di Dallas, William Smithers

Nato a Richmond, in Virginia, il 10 luglio 1927, William Smithers iniziò la sua carriera nel teatro. Nel 1951 debuttò a Broadway accanto a Olivia de Havilland in una produzione di Romeo e Giulietta. Entrò successivamente a far parte del prestigioso Actors Studio, fucina di alcuni dei più grandi talenti della recitazione statunitense. La sua carriera cinematografica iniziò nel 1956 con il film di guerra "Prima linea" di Robert Aldrich. Negli anni successivi prese parte a numerose produzioni, tra "Scorpio" (1973) e soprattutto "Papillon" (1973), dove interpretò il severo direttore del carcere Barrot al fianco di Steve McQueen e Dustin Hoffman.