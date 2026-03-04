Morta Annabel Schofield, la Laurel Ellis di Dallas: aveva 62 anni

Il mondo dello spettacolo è in lutto. Annabel Schofield, modella gallese e attrice nota al grande pubblico per il ruolo di Laurel Ellis nella serie tv Dallas, è morta a Los Angeles il 28 febbraio, a 62 anni, per le complicazioni di un tumore. La notizia è stata diffusa da "The Hollywood Reporter", lasciando un velo di nostalgia tra chi l’aveva ammirata sulle passerelle e sul piccolo schermo.