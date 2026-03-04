Morta Annabel Schofield, la Laurel Ellis di Dallas: aveva 62 anni

Morto Eric Dane, addio all'amatissimo dottor Bollore
Modella simbolo della Londra anni ’80 e volto della serie cult, è deceduta a Los Angeles a causa di un tumore
Il mondo dello spettacolo è in lutto. Annabel Schofield, modella gallese e attrice nota al grande pubblico per il ruolo di Laurel Ellis nella serie tv Dallas, è morta a Los Angeles il 28 febbraio, a 62 anni, per le complicazioni di un tumore. La notizia è stata diffusa da "The Hollywood Reporter", lasciando un velo di nostalgia tra chi l’aveva ammirata sulle passerelle e sul piccolo schermo.
Nata il 4 settembre 1963 a Llanelli, in Galles, Annabel Schofield era cresciuta respirando cinema: suo padre, John D. Schofield, lavorava come dirigente di produzione a Hollywood. Ma prima ancora di conquistare l’America, aveva brillato nella Londra degli anni Ottanta.
Negli anni delle provocazioni punk, Annabel Schofield era uno dei volti più richiesti e compariva su copertine internazionali e servizi di Vogue Italia, diventando una delle muse predilette del fotografo David Bailey.
Alta, sofisticata, con lineamenti marcati e uno sguardo che bucava l’obiettivo, incarnava lo spirito di un’epoca in cui la moda era anche un modo per esprimersi. Lavorò per marchi come Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon e Boots No. 7, ma molti la ricordano per uno spot cult di Bugle Boy: alla guida di una Ferrari nera nel deserto, pronunciava con accento seducente la battuta diventata iconica sui jeans del brand ("Excuse me, are those Bugle Boy jeans you're wearing?", tradotto: "Scusa, sono Bugle Boy i jeans che stai indossando?).
Trasferitasi a Los Angeles, Annabel Schofield trovò spazio nella televisione americana. Nel 1988 entrò nel cast di Dallas, recitando accanto a Larry Hagman, l’indimenticabile J.R. Ewing.
Il suo personaggio, Laurel Ellis, comparve in dodici episodi, portando scompiglio negli equilibri già fragili della famiglia Ewing. Giovane, carismatica e ambiziosa, Laurel si infilava nei giochi di potere del petrolio texano, finendo inevitabilmente travolta dalle manipolazioni di J.R. Ewing. Non fu un ruolo lunghissimo, ma sufficiente a farla entrare nella memoria collettiva dei fan della soap.
Negli anni successivi Annabel Schofield scelse una vita più riservata, lontana dal clamore. Resta l’immagine di una donna che ha attraversato due mondi - moda e televisione - lasciando un segno sottile, ma riconoscibile. E che, con la sua Laurel Ellis, ha scritto una piccola pagina nella grande storia di Dallas.
