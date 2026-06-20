Nato a Los Angeles il 30 dicembre 1940, James Burrows era cresciuto respirando teatro grazie al padre, Abe Burrows, ma il successo non gli fu consegnato in eredità. Dopo gli studi all'Oberlin College e alla scuola di teatro di Yale, affrontò una lunga gavetta tra palcoscenici e produzioni teatrali. L'incontro con Mary Tyler Moore cambiò il corso della sua carriera: fu lei ad aprirgli le porte della televisione, dove affinò uno stile destinato a fare scuola.