Courteney Cox nostalgica, ecco la prima foto del cast di "Friends"

Courtney Cox ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi una foto speciale per i suoi follower di Instagram. "Quella volta in cui noi sei andammo a Las Vegas e nessuno sapeva che eravamo già FRIENDS " ha scritto vicino allo scatto in cui compaiono i protagonisti, giovani e sorridenti. Era il 16 maggio 1994 , qualche mese prima della messa in onda della fortunata sit-com che li avrebbe resi famosi in tutto il mondo.

Il regista James Burrows aveva organizzato per loro una mini-vacanza di gruppo nella città del peccato, per farli rilassare ed entrare in sintonia gli uni con gli altri. Burrows era certo del successo che "Friends" avrebbe avuto da lì a poco e per questo, scattando la foto, predisse a tutti loro che quella sarebbe stata la loro ultima volta da sconosciuti.



"Non so perché, ma dissi loro: 'E' la vostra ultima volta come persone qualunque. Una volta che lo show andrà in onda non riuscirete ad andare da nessuna parte senza essere inseguiti'. Sapevo che lo show era la loro occasione per diventare famosi" ha rivelato qualche anno fa il a "US Magazine".