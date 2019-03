"Friends", revival addio: l'autrice della serie infrange i sogni dei fan

Brutto colpo per chi non ha mai smesso di sognare un’undicesima stagione di una delle sit-com più note degli ultimi anni che si è conclusa nel 2004 dopo 10 stagioni e 236 episodi. "I motivi sono diversi", ha spiegato l’autrice e sceneggiatrice Kauffman. "Primo, la serie riguardava un periodo della vita in cui gli amici sono la tua famiglia. E non è più così. Si tratterebbe di rimettere insieme quei sei attori, ma l'anima dello show non sarebbe la stessa. Secondo, non so quanto saremmo capaci di farlo. La serie continua ad andare bene, la gente la ama e potrebbe deluderla".



Alcuni mesi fa Jennifer Aniston aveva alimentato le voci di una reunion, rivelando di fantasticare su un ritorno delle vicende di Joey, Ross, Rachel, Monica, Chandler e Phoebe.