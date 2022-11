Mtv Ema 2022: Taylor Swift è la regina, premiati i Pinguini Tattici Nucleari

La band bergamasca capitanata da Riccardo Zanotti ha avuto la meglio su Ariete, Blanco, Elodie e Maneskin. "Siamo onorati di ricevere il Best Italian Act degli EMA - dicono i Pinguini Tattici Nucleari - in questi ultimi tempi stiamo raggiungendo grandi traguardi, come per esempio il tour negli stadi, che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili. Quando si scrivono canzoni è importante avere la mente aperta e farsi influenzare da tutto ciò che ascolti perché la musica è l'arte più cosmopolita e fluida che ci sia. Essere riconosciuti a livello europeo, soprattutto per persone come noi che hanno vissuto all'estero, ci lusinga: ci fa sentire cittadini europei, oltre che italiani. Grazie mille a chi ci ha votato e quindi consentito di ottenere questo premio".

I Pinguini Tattici Nucleari hanno anche annunciato la pubblicazione del nuovo album, Fake News, in uscita il 2 dicembre, a due anni dal precedente Ep "AHIA!" (certificato Triplo Platino).

TAYLOR SWIFT E' LA REGINA - Ma la vera regina degli Mtv Emas 2022 è stata decisamente Taylor Swift, è infatti lei la vincitrice degli Mtv Europe Music Awards. La popstar è stata la preferita dal pubblico nelle categorie miglior artista, video, pop e longform video. Due i premi per Nicki Minaj (canzone con "Super Freaky Girl" e hip hop). Harry Styles era il preferito con ben 7 n omination ma si è dovuto accontentare di una sola statuetta (live). A condurre la cerimonia è stata la popstar Rita Ora, premiata per il look, con il regista Taika Waititi, coppia anche nella vita. Alla serata hanno preso parte anche i Muse con "Will of the People", e hanno vinto come miglior gruppo rock. I Muse hanno dedicato il loro premio al popolo ucraino e alle donne iraniane. Sul palco è arrivata da Kiev anche la band Kalush Orchestra, che ha commosso e ricordato la guerra in corso in Ucraina, con l'interpretazione toccante di "Stefania", il brano portato pochi mesi fa anche all'Eurovision Song Contest.

Tutti i vincitori degli Mtv Ema 2022

1) Best Song - Nicki Minaj - Super Freaky Girl

2) Best Video - Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version)

(Taylor's Version)

3) Best Artist - Taylor Swift

4) Best Collaboration - David Guetta & Bebe Rexha - Ìm Good

(Blue)

5) Best Live - Harry Styles

6) Best Pop - Taylor Swift

7) Best New - SEVENTEEN

8) Best K-Pop - Lisa

9) Best Latin - Anitta

10) Best Electronic - David Guetta

11) Best Hip Hop - Nicki Minaj

12) Best Rock - Muse

13) Best Alternative - Gorillaz

14) Best R&B - Chlӧe

15) Best Longform - Taylor Swift - All Too Well (10 Minute

Version) (Taylor's Version)

16) Video For Good - Sam Smith Unholy (ft. Kim Petras)

17) Biggest Fans - BTS

18) Best Push - SEVENTEEN

19) Best Metaverse Performance - BLACKPINK The Virtual PUBG

Mobile

20) Best Look 'Personal Stylè - Rita Ora

21) Generation Change - Lina Deshvar, Anna Kutova and Anfisa

Yakovina