Nicki Minaj festeggia 39 anni tutta nuda su Instagram

Anche alla soglia dei 40 la Minaj non perde la sua voglia di provocare e farsi notare. "Dite Buon Compleanno a questa ragazzaccia", scrive a fianco della galleria bollente. Detto, fatto: i fan hanno fatto piovere migliaia di messaggi per la loro regina.

"Grazie per prenderti cura di noi e cercare sempre il meglio per i tuoi fan. Sei stata una fonte di ispirazione per molti, le tue parole e la tua musica hanno aiutato tante ragazze in tutto il mondo ad attraversare giorni e situazioni difficili. Ti ameremo e supporteremo per sempre. Buon compleanno!". Questo l'affettuoso messaggio della sua fan base. Un affetto ricambiato da Nicki, che quest'anno ha scelto di leggerli tutti (o quasi) personalmente: "I miei fan dicono che non sono mai online per il mio compleanno, ma quest'anno mi sono impegnata per cambiare. Vi amo moltissimo ragazzi"



