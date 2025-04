Clema Burke era entrato nei Blondie nel 1975 suonando in tutti gli album della band. Con il suo stile aveva dato un contributo fondamentale al sound del gruppo e contribuito in maniera decisiva ai loro più grandi successi. Nel periodo in cui i Blondie si erano sciolti, tra il 1982 e il 1999, Burke si era messo al servizio di altri grandi artisti suonando, tra gli altri, per Iggy Pop, Pete Townshend, Bob Dylan, Eurythmics e Ramones.