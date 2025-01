Addio a Garth Hudson, l'ultimo della Band

The Band fu poi resa famosa in tutto il mondo quando, dieci anni dopo, Scorsese ne immortalò l'ultimo concerto a san Francisco nel film documentario "L'Ultimo Valzer". Del rapporto con Dylan si ricordano anche il ruolo nei leggendari Basement Tapes, dopo i quali Robertson, Hudson e gli altri (Levon Helm, Rick Danko e Richard Manuel), emersero autonomamente con un sorprendente album di debutto nel 1968, "Music From Big Pink", che li consacrò come una delle band rock più importanti del momento.