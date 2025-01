Addio a John Sykes, chitarrista dei Whitesnake

È morto "dopo una dura battaglia contro il cancro" il chitarrista rock britannico John Sykes, che nella sua carriera era stato membro dei Whitesnake e dei Thin Lizzy. È quanto si legge sul sito ufficiale del musicista che aveva 65 anni e ha scritto alcune delle canzoni più famose dei Whitesnake, tra cui "Still Of The Night" e "Is This Love".