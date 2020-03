Mina compie 80 anni: la diva che ha voluto lasciare al pubblico solo la sua voce

Da più di 40 anni, dall'agosto del 1978, non compare in pubblico. Eppure Mina, che nel 2001 è stata nominata Grande Ufficiale al Merito della Repubblica da Carlo Azeglio Ciampi, è sempre rimasta presente. Anna Maria Mazzini, nata a Busto Arsizio ma legata per tutti a Cremona, compie 80 anni il 25 marzo. Un compleanno speciale che passerà come sempre in maniera riservata ma che per gli appassionati di tutto il mondo è un giorno di festa.