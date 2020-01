Iva Zanicchi compie 80 e festeggia con una nuova canzone

Tanti auguri a Iva Zanicchi . Cantante, attrice, presentatrice televisiva e, per un certo periodo della vita anche eurodeputata, l'Aquila di Ligonchio compie 80 anni. E per festeggiare il suo compleanno si regala un nuovo singolo : " Sangue Nero ". Un fado riarrangiato in chiave moderna e con un testo scritto da Cristiano Malgioglio .

Con Malgioglio, autore di alcuni suoi storici successi, la Zanicchi aveva condiviso anche l'ultima esperienza del "Grande fratello" in veste di opinionista.

Nata a Reggio Emilia il 18 gennaio del 1940, la Zanicchi è una delle più grandi voci della nostra canzone. Ancora oggi detiene il primato di donna con il maggior numero di Festival di Sanremo vinti (tre, nel 1967, 1969 e 1974), ma la sua è stata una carriera poliedrica, che si è sviluppata anche ben lontana dal palco sanremese. Dopo gli anni 60 e 70 caratterizzati da canzoni rimaste nella storia come "Zingara", "Testarda io", "Ciao cara come stai?", "Shalom" e "Mi ha stregato il viso tuo", che la portano a esibirsi anche nel mitico Madison Square Garden di New York, a metà anni 80 Iva intraprende l'avventura televisiva.

Il debutto in qualità di presentatrice arriva nel 1985 con "Facciamo un affare", programma del mattino di Canale 5. Sembrerebbe un'avventura di passaggio e invece nel nuovo ruolo Iva piace da subito e nel 1987 passa alla conduzione di "Ok, il prezzo è giusto", che manterrà per 12 anni. Anche una volta tornata alla musica la televisione resterà sempre nel suo mondo, con partecipazioni a moltissime trasmissioni, da "Buona domenica" a "La grande avventura", passando per "Music farm", e "Momenti di gloria". Negli anni più recenti è stata opinionista del "Grande fratello" e ospite fissa di Piero Chiambretti in "CR4 - La repubblica delle donne". E' degli anni 2000 invece l'esperienza in politica, come eurodeputata di Forza Italia prima e del Popolo della Libertà poi, tra il 2009 e il 2014.

