Auguri a Gianni Morandi: compie 75 anni l'eterno ragazzo della musica italiana

Quello di Morandi è un caso quasi unico nel nostro panorama musicale. Per la sua capacità di ingannare il tempo e rimanere in sintonia con il presente pur appoggiandosi a un repertorio divenuto patrimonio comune degli italiani. perché Morandi è stato il ragazzo fenomeno degli anni 60, quello di "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", "In ginocchio da te", "Non son degno di te", "Andavo a cento all'ora" e dei musicarelli legati ad alcuni di quei successi. Ma sul finire del decennio aveva già cambiato pelle interpretando una canzone impegnata come "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones".

Poi sono arrivati gli anni 70, per lui difficilissimi. Un cono d'ombra lo ha risucchiato e il successo, salvo alcuni episodi come la canzone per bambini "Sei forte papà", è sembrato abbandonarlo. Ma lui non si è abbattuto e con gli anni 80 è tornato sulla breccia. "Canzoni stonate" il brano del rilancio, che poi è passato attraverso momenti topici come il Festival di Sanremo vinto nel 1987 con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri con "Si può dare di più", e, sul finire del decennio, l'album e il conseguente tour in coppia con Lucio Dalla. Negli anni 90 altri successi come "Banane e lamponi", "In amore", sempre a Sanremo in coppia con Barbara Cola

Diventato personaggio sempre più popolare, capace di travalicare il ruolo di cantante, con gli anni 2000 è arrivata anche la televisione. Prima con una trasmissione di grande successo, "C'era un ragazzo", e poi addirittura con la conduzione di due edizioni del Festival di Sanremo, nel 2011 e 2012. Grande sportivo, è da sempre una colonna della nazionale cantanti di calcio e da anni appassionato maratoneta. Ma Morandi si mantiene giovane anche prendendo al volo i cambiamenti della società. E così, a differenza di tutti i suoi coetanei, è stato capace di diventare una vera web star grazie a un uso intelligente ed ironico di Facebook.

Le collaborazioni per Morandi sono sempre state importanti e in anni recenti è arrivato un altro tour in coppia, questa volta con Claudio Baglioni, artista sulla carta lontanissimo dal suo mondo e con il quale, invece, si è incastrato alla perfezione. A 75 anni ha poi deciso di tornare dove tutto è iniziato, al teatro Duse di Bologna, per raccontare, nell'arco di più di tre mesi di spettacolo, la sua storia in musica.

