Gianni Morandi ritrova la bella fan Gabriella dopo 53 anni: "Non l'ho più rivista..."

Gianni Morandi è stato preso da un momento di nostalgia e via social ha condiviso uno scatto degli Anni Sessanta, in cui appare abbracciato a un'ammiratrice. "Siamo nel 1966, in un locale, o meglio, in un dancing, La 'Lucciola' di Concordia sul Secchia, in provincia di Modena. Questa bella ragazza si chiama Gabriella e credo di non averla mai più vista da allora...", ha scritto il cantante.