"L'isola di Pietro" tra nuovi amori e segreti: Gianni Morandi torna con la terza stagione

Anche quest'anno Pietro si prenderà a cuore le storie dei ragazzi implicati nel caso: li ha visti crescere e sa che c’è del buono in ciascuno di loro, basta cercarlo e non arrendersi mai. Ma soprattutto Pietro dovrà riuscire a tenere unite le persone che ama di più: la sua famiglia.



La fiction in dodici puntate, coprodotta da RTI e Lux Vide, oltre ai personaggi più amati di sempre vede in questa nuova stagione l’ingresso nel cast di tre volti molto amati dal pubblico italiano: Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino.