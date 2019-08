Show di Gianni Morandi ad alta quota: duetto con il comandante-dj del volo Bologna-Cefalonia

"Accendilo tu questo sole che è spento": parte con un classico del suo repertorio, la hit "Se perdo anche te", l'esibizione a sorpresa di Gianni Morandi sul volo Bologna-Cefalonia. Chitarra in spalla, il cantautore si è seduto in prima fila per regalare un momento di svago a tutti i passeggeri. A fargli da spalla il comandante del volo, Alex Natale, dj veneto molto noto negli Anni '80 e '90. Alle prime note, i presenti hanno acceso gli smartphone per fare video-ricordo.