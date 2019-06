Tredici Pietro, il figlio rapper di Gianni Morandi lancia il primo album

Il nome d'arte è Tredici Pietro. Ma il cognome non lascia spazio a dubbi. Pietro Morandi è figlio infatti di Gianni e Anna Dan. Ha 22 anni e fa il rapper. "Assurdo" è il disco con cui debutta, un album prodotto da Mr Monkey che si compone di 7 tracce inedite e che esce il 7 giugno. "Figlio d'arte? Vedo più vantaggi che problemi, non sono una vittima, certo la presenza di un padre come il mio non è stata facile", racconta a "Vanity Fair".