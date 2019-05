Gianni Morandi canta "Bella signora" tra il pubblico di "Vota la voce" 1990

"Vota la voce" è stato un concorso e festival musicale a cadenza annuale, ideato da Gigi Vesigna nel 1973 e prodotto per ventisette edizioni fino al 2000, eccezion fatta per il 1999. Da Ranieri a Baglioni, da Mia Martini a Marcella Bella, fino a Ligabue, gli Eiffel 65, gli 883 e moltissimi altri, sono numerosi gli esponenti di diversi generi di musica italiano che hanno calcato il palco.



Tra questi non può mancare Gianni Morandi, vincitore assieme a Lucio Dalla del "premio tournéè" nel 1988 e che due anni dopo torna al concorso con il suo brano "Bella signora", tratto dall'album "Varietà".