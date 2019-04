L'esordio di Paola & Chiara è durante l'edizione 1997 del Festival di Sanremo: due sorelle sconosciute salgono sul palco e cantano "Amici come prima", rendendo subito chiaro al pubblico chi sarà il vincitore della categorie "Nuove proposte". Questo è il trampolino di lancio per le sorelle Iezzi, scoperte e lanciate nel mondo della musica da Claudio Cecchetto, dopo che quest'ultimo le aveva ascoltate esibirsi in un locale.



Il loro successo cresce al punto da portarle ad aprire, sempre nel 1997, l'unico concerto italiano di Michael Jackson. Il secondo singolo, "Bella", vede la luce nell'estate dello stesso anno, durante la quale Paola & Chiara partecipano alle manifestazioni italiane più importanti come "Festivalbar" e "Un Disco Per l'Estate".