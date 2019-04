Il presentatore Luca Laurenti è conosciuto anche per la sua carriera musicale. Nel 1998 si è esibito sul palco di "Un disco per l'estate" con il brano Innamorarsi noi. La canzone fa parte dell'album pubblicato, proprio in quell'anno, Nudo nel mondo.



Nato il 29 aprile del 1963, lo show-man romano quest'anno spegne 56 candeline. Da sempre braccio destro, nella conduzione, di Paolo Bonolis. I due sono apparsi per la prima volta, uno a fianco dell'altro, nel 1991 come presentatori del programma televisivo di Italia 1 "Urka".



