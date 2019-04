Quando Patty Pravo cantava "Pensiero stupendo" al Festivalbar nel 1997

Era il 1997 quando Patty Pravo si esibì sul palco del Festivalbar con "Pensiero stupendo". Il brano era un remix della canzone uscita nel 1978. Inserito nell'album Miss Italia, è stato uno dei più grandi successi dell'artista veneziana che quest'anno compie 71 anni. Considerata una delle maggiori interpreti della musica italiana, Patty Pravo è una cantante camaleontica che ha sperimentato diversi stili musicali.



Canzoni come "La bambola", "Pazza idea", "E dimmi che non vuoi morire" sono successi che hanno segnato la storia del pop italiano.



Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.