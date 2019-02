Sono passati vent'anni dall'uscita di "Livin' la vida loca", uno dei singoli di maggior successo firmati dal cantante portoricano Ricky Martin. Eppure a distanza di così tanto tempo, il brano è rimasto nell'immaginario collettivo come una delle canzoni simbolo di un'intera generazione, a tal punto che riascoltandola ancora oggi in molti faticano a non ballarla o canticchiarla. Ricky Martin, che già qualche anno prima aveva scalato le vette delle classifiche mondiali grazie a "Maria", nel 1999 tornò in Italia, al "Festivalbar", per presentare un'altra hit dallo stile latino che mandò in estasi il pubblico della famosa manifestazione canora. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.