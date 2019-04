Quando Giorgia si esibì con "Girasole" sul palco del Festivalbar 1999

Era il 1999 quando Giorgia salì sul palco del Festivalbar per presentare al pubblico il suo nuovo brano "Girasole". La cantante romana, che quest'anno spegne 48 candeline, è considerata una delle voci più belle della musica italiana. Autrice di più di 100 canzoni, la carriera dell'artista è iniziata nell'autunno del 1993 quando ha partecipato e vinto Sanremo Giovani. Vittoria che le ha permesso, l'anno seguente, di concorrere tra le "nuove porposte" del Festival della canzone italiana.



Nel 1999 il Festivalbar, manifestazione canora estiva, era condotto, invece, da Fiorello e Alessia Marcuzzi. Il Festival musicale è andato in onda dal 1964 al 2007.



