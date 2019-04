Cantautore, paroliere e personaggio televisivo. Opinionista nell'attuale edizione del Grande Fratello assieme a Iva Zanicchi, dopo essere stato protagonista dell'edizione Vip, e in coppia con Barbara d'Urso per la riedizione del brano "Dolceamaro" (1980): Cristiano Malgioglio è stato ed è tuttora un personaggio di spicco nel panorama musicale ma anche televisivo italiano.



Oggi compie 74 anni e lo vogliamo festeggiare facendo un salto indietro nel tempo fino agli anni '80, quando partecipò a "Popcorn" esibendosi in un medley di alcuni dei suoi brani di maggior successo.