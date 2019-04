Lady Cologno torna sulla scena musicale dopo quasi quarant'anni, collaborando con Cristiano Malgioglio per portare alla ribalta il suo singolo di successo, "Dolceamaro". Già da alcuni giorni Barbara d'Urso, tramite il profilo Instagram, aveva iniziato un countdown e in tanti avevano ipotizzato che si potesse trattare proprio del suo famoso brano super pop. Oggi l'attesa è finita e il singolo debutta una seconda volta in radio. Per l'occasione riascoltiamolo anche nella sua versione originale, cantato dalla d'Urso nell'edizione 1980 di "Superclassifica Show".