Skoda Kodiak RS, nuova impresa nellʼArtico

Skoda Kodiak RS ci ha abituati alle imprese sportive. Già ha ottenuto il record di Suv 7 posti più veloce al mondo, girando al Nürburgring in meno di 9 minuti e mezzo, ma adesso con la sfida artica ha svoltato in chiave ancora più estrema. La “24 HouRS Ice Challenge” ha infatti visto impegnato il grande Suv da Rovaniemi, in Lapponia, a Capo Nord in Norvegia in sole 24 ore.