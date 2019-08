Gianni Morandi, dedica dolcissima alla moglie Anna per i 25 anni dal primo incontro

Sono passati venticinque anni da quando Gianni Morandi ha incontrato per la prima volta Anna Dann: è stato un vero colpo di fulmine quello per la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. E proprio per celebrare l'anniversario di quel giorno, il cantante ha scelto i social per condividere con la sua partner (e con i follower) una dichiarazione d'amore in piena regola.