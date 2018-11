Iva Zanicchi: "Sempre stata nomade, da piccola sognavo di scappare con il circo"

Iva Zanicchi sbarca il 16 novembre , per tre serate, al Teatro Nuovo di Milano con " Una vita da zingara ". Un recital intimo e personale in cui l'Aquila di Ligonchio si mette a nudo. "Erano anni che ci pensavo e finalmente ci sono riuscita" ha raccontato a Tgcom24. "Mi piace interagire con il pubblico e dicono sia anche brava a raccontare. E' un lato di me che non tutti conoscono".

Il 16 novembre arriva al Teatro Nuovo di Milano "Una Vita da zingara", che tipo di spettacolo sarà?

Sul palco ci saranno musicisti e due coriste, più altre figure virtuali. Mi piace l'interazione con il pubblico e dicono sia anche brava a raccontare. Un lato di me che non tutti conoscono. Sono e rimango una cantante ma in famiglia abbiamo una certa verve comica, a partire da mia nonna che faceva dei veri show per le altre donne del paese.



Racconta anche gli episodi della sua infanzia. A partire dalla sua nascita, che è molto particolare...

Sì, sono nata a gennaio e c'era un tempo da lupi. Per questo l'ostetrica si rifiutò di assistere mia mamma, che partorì da sola nella stalla. Mi avvolse nel foulard e mi depose nella mangiatoia insieme alla mucca, come Gesù bambino.



E' stata la sua famiglia a trasmetterle la passione per la musica?

Sì, mia madre aveva una voce meravigliosa, cantava le arie delle opere a casa. Anche la mia bisnonna, dicevano che aveva una voce così potente che attraversasse cinque monti. Invece mio padre era stonatissimo, non aveva orecchio.



Si immaginava che sarebbe diventata una grande cantante?

Mi ricordo quando ascoltai il primo Festival di Sanremo alla radio, mi misi in piedi su una sedia e dissi: 'Un giorno andrò anche io a Sanremo e vincerò il festival!'. Mia madre mi diede uno sberlone perché si era vergognata. Sono nata in un paesino piccolissimo e isolato, ma lo volevo con tutte le mie forze. E il destino mi ha dato una mano...