"Spudorata e libera": Mille racconta il suo "Risorgimento" tra rock, ironia e rinascita

Solamente "C'est Fantastique" che volevo mettere nel disco ma avevo tante idee che derivavano da tutte le esperienze personali che avevo vissuto, e quindi ho potuto immortalare le cose che stavo vivendo quando ero banalmente libera dai concerti. Perché i concerti portano via tantissimo tempo e tantissima energia, e non mi è mai capitato di scrivere niente in albergo tra una data e l'altra. Quindi è stato fisiologico il tempo per vivere, e tra settembre-ottobre del 2024 e febbraio del 2025 ho scritto tutto il disco. Ho rivoluzionato completamente la mia vita sotto il punto di vista lavorativo, personale, la mia vita è cambiata completamente e tutto quello che ho vissuto sta nel disco.