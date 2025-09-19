I Ministri tornano carichi con "Aurora popolare": "Suoniamo la realtà tra paure e desideri"

Dieci tracce in totale e un'analisi in forma di suoni e parole di un quotidiano che lascia poco spazio all'immaginazione e tanto alla disillusione. Anticipato dai singoli "BUUUM" e "Avvicinarsi alle casse", "Aurora Popolare" affonda i suoni e i testi in un misto di rabbia, attesa e disillusione, per una ricetta che ha fatto (e continua a fare), del gruppo, una delle voci più riconoscibili del rock italiano contemporaneo. "Solo nella completa disillusione possiamo imparare di nuovo a sperare", spiegano i Ministri presentando il progetto. "La nostra generazione - ha detto ancora Dragogna - è cresciuta con un'illusione che speravamo potesse diventare realtà. I nostri genitori, a quella realtà, ci sono andati ancora più vicino. Io provo a immaginarmi un ragazzo di 16 anni e in questi giorni non c'è neanche più l'illusione. E mi chiedo, crescere senza neanche l'illusione cosa vuole dire? Che cosa può generare? Lo sapremo tra venti, trent'anni".