Lucio Corsi chiude il tour con un bagno di folla all'Ippodromo: ora l'Europa e i palazzetti

Nel complesso oltre due ore di divertimento dove Lucio Corsi ha dimostrato di saper affrontare e gestire con personalità anche una platea e un contesto decisamente più ampio rispetto a quelli a cui era abituato. Se il pugno di fan della prima ora lo si può riconoscere dalle urla di entusiasmo quando annuncia brani da "Bestiario musicale" (2017) o "Cosa faremo da grandi" (2020) mentre la stragrande maggioranza della gente (con un'età che oscilla tra i 9 e i 50 anni) attende "Volevo essere un duro" o comunque i brani dell'ultimo album omonimo, non si avverte scollamento tra le due "popolazioni" e l'impressione è che Corsi sia riuscito ad amalgamare attorno a sé un pubblico eterogeneo ma non casuale. Se qualcosa si può aggiustare sul fronte dello show, in particolare in ottica palazzetti, è forse nel numero dei brani in acustico o piano e voce: se una situazione più raccolta come quella dei club può amplificarne l'intimismo, in una location così grande il rischio di stemperare la tensione è dietro l'angolo. Adesso qualche mese di riposo e poi via con il tour europeo. L'avventura è solo all'inizio.