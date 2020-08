Miley Cyrus torna a spogliarsi e con "Midnight Sky" regala un Ferragosto bollente

E' tornata Miley Cyrus . La cantante ha pubblicato " Midnight Sky ", il nuovo singolo in cui sembra voler affermare una sorta di indipendenza rispetto a chi la circonda, compresi i media che hanno dato un'idea di lei distorta. Non appartengo a nessuno" canta Miley, "dovresti sapere che non mi puoi mettere in un solo posto". E nel video, diretto da lei stessa, si presenta con diverse immagini, tutte caratterizzate da grande sensualità.

Da regina di una discoteca anni 70, ad ammiccante mentre nuda è immersa in una vasca di caramelle colorate. E poi in topless mentre ammicca tenendosi un seno, lo stesso seno che si intravede in un'altra incarnazione, dove indossa pantaloni di pelle nera e una camicetta trasparente. In ogni trasformazione Miley mette in mostra la sua carica sensuale e la grande energia che la caratterizzano, nel momento in cui si ispita a grandi icone femminili della musica, come Stevie Nicks, Joan Jett e Debbie Harry.

A ispirare questo brano è stata anche la vicenda del divorizio da Liam Hemsworth che ha inciso profondamente nella sua vita lo scorso anno. "Ho attraversato una crisi sotto i riflettori pubblica e, soprattutto, un divorzio da qualcuno con cui stavo da dieci anni - ha raccontato a Apple Music -. Quella esperienza decennale è stata raccontata da qualcun altro ogni giorno, spiando da un elicottero". "Mi sono sentita dipinta come quella cattiva e anche zittita nel rapporto coi media - ha proseguito -. Sentivo la necessita di analizzare questa mia esperienza in modo poetico, filtrandola attraverso la mia arte".

