Miley Cyrus balla in bikini con Cody: "Se non puoi tornare al lavoro..."

Bikini blu per lei e pantaloncini sportivi neri per lui a torso nudo. Miley Cyrus e Cody Simpson offrono ai loro follower di Tik Tok una impeccabile coreografia. La popstar e il fidanzato si sono lasciati trasportare dalle note di una canzone del 1990 della C + C Music Factory, "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)", ballando in perfetta sincronia in piscina.