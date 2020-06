Miley Cyrus twitta a Conte: "Aderite al Global Goal" contro il coronavirus | E il premier risponde: "L'Italia c'è"

Scambio di messaggi su Twitter tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , e la popstar americana Miley Cyrus . "L'Italia si unisca alla campagna internazionale 'Global goal: Unite for future' contro il coronavirus", è stato l'appello lanciato al presidente Conte e ad altri leader europei da Miley Cyrus. Da Roma è arrivata la risposta: "L'Italia c'è, insieme ce la faremo".

"L'Italia e il mondo sono uniti nella solidarietà con i Black Lives Matter negli Usa. Noi dobbiamo restare uniti per affrontare il Covid-19 e il suo impatto sproporzionato sulle comunità emarginate, soprattutto quelle di colore. Ti unisci a noi, Giuseppe Conte? #globalgoalunite", aveva scritto la popstar indirizzando il suo tweet al premier italiano e replicando lo stesso appello ad altri leader Ue come lo spagnolo Pedro Sanchez.

"L'Italia è stata in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 ed è impegnata nell'Act-Accelerator per assicurare un accesso universale e equo ai vaccini e alle cure. La cooperazione internazionale e la solidarietà sono le chiavi per avere successo. Insieme ce la faremo", è stata la replica di Conte.