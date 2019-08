Sono ore sempre più concitate per la formazione di un nuovo governo. La trattativa tra Pd e Movimento 5 stelle ruota attorno alla conferma di Conte come premier. Nel frattempo, da oltreoceano, arriva l'endorsement (particolarmente significativo) di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, su Twitter, auspica che il presidente del Consiglio mantenga la carica ("Spero resti, ha fatto un lavoro egregio al G7"), ma sbaglia il nome del premier italiano: nel post, infatti, fa i complimenti a "Giuseppi Conte". Il tweet è stato poi cancellato e ripubblicato senza l'errore ortografico, ma non è sfuggito all'occhio attento della Rete.