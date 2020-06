Miley Cyrus è... sobria: "Non fumo erba e non bevo da sei mesi..."

L'attrice e cantante ha infatti rivelato di essere stata ricoverata in ospedale per tonsillite e di aver subito un'operazione che l'ha costretta a "diverse settimane di silenzio". Sarebbe cominciato così il suo percorso verso la sobrietà, ha raccontato Miley, che ha spiegato come durante la quarantena abbia partecipato ad un live streaming su Instagram con lo psichiatra Dr. Daniel Amen, che l'ha aiutata a superare la sua ansia e l'ha fatta molto riflettere sull'influenza che i suoi genitori hanno avuto su di lei: "Mia madre è stata adottata e io ho ereditato da lei quel senso di abbandono e il desiderio di essere riconosciuta e considerata preziosa...", ha detto a Variety: "I genitori di mio padre hanno divorziato quando aveva 3 anni, quindi lui si è cresciuto da solo. La storia della mia famiglia con le tante sfide alla dipendenza e alla salute mentale, di cui è piena, mi ha molto influenzato..."

Miley Cyrus in lingerie bollente... taglia i capelli al fidanzato Cody



E aggiunge: "Comprendere perché sono quella che sono mi aiuta a capire il presente e il futuro molto più chiaramente". E riguardo al suo nuovo stile di vita sobrio conclude: "È stato molto importante per me nell'ultimo anno vivere uno stile di vita sobrio, perché volevo davvero perfezionare il mio mestiere (...) Ammettere di essere sobri nel Duemila ha lo stigma di non essere "divertente", ma ho imparato a gestire lo scetticismo. La cosa che amo di più è svegliarmi al 100%, il 100% delle volte. Non voglio svegliarmi sentendomi intontito. Voglio svegliarmi sentendomi pronta”.

Miley Cyrus adesso fa anche la modella... ma dal top le "sfugge" un capezzolo...



