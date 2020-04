Il padre di Miley Cyrus, Billy Ray lancia la sua linea di cannabis, ma ai fan dice: "Non condividete la canna in tempi di coronavirus"

Billy Ray Cyrus , 58 anni, ha lanciato una sua linea di sigarette alla cannabis, un pacchetto nero in edizione limitata della "Midnight Special" in collaborazione con la Lowell Herb Co. Il cantautore, padre della popstar Miley Cyrus , ha curato personalmente la miscela, che presenta un mix tra l'aroma di Lava Cake (tortino al cioccolato) e di crema alla banana. A l magazine Variety Billy Ray ha però ammonito i consumatori: "Va bene fumare ma non passatevi il joint l'uno con l'altro, in questo momento de emergenza da coronavirus, non è sicuro farlo".

Il lancio è avvenuto il 20 aprile giorno in cui in America si celebra, non ufficialmente, la cannabis, ovvero il famoso 4/20.

Nell'intervista a Variety il cantautore ha aggiunto alcuni ammonimenti rivolti a tutti per contribuire a contenere la diffusione di coronavirus: "Facciamo tutti un attimo di respiro, rilassiamoci il 4/20 e ascoltiamo musica nuova. Ci divertiremo un po '. Mentre la pandemia di Covid-19 continua, le persone in tutto il mondo sono invitate a continuare a lavarsi e disinfettare le mani e a praticare le distanze sociali per aiutare a combattere la diffusione del virus".



Mentre papà Billy Ray lancia una linea di cannabis tutta sua, la figlia Miley, che nel 2018 aveva rivelato di aver abbandonato l'erba per concentrarsi sulla sua musica e di sentirsi più energica da quando non usava più marijuana, a gennaio ha ammesso di essere tornata a fumare perché... la rende "felice". Geni paterni non mentono.

