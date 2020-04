Miley Cyrus si dà al rock, eccola in una versione casalinga di "I wish you were here"

La voce calda, morbida ma grintosa allo stesso tempo, accompagnata dalla chitarra di Andrew Watt , e con un fuoco acceso come scenario, Miley Cyrus canta uno dei più grandi successi dei Pink Floyd "I wish you were here". Ospite, dalla quaratena di casa sua, al " Saturday Nitght Live " la popstar ha emozionato i suoi fan con la cover di questo capolavoro rock mostrando tutto il suo talento canoro...

Non sono mancate però nemmeno le polemiche e le critiche da parte degli amanti del rock, genere a cui la Cyrus si è più volte avvicinata negli ultimi mesi, pur non essendo di sua appartenenza.

Artista controversa e spesso al centro dello scandalo non è la prima volta che Miley sceglie una cover rock. Proprio dei Pink Floyd aveva già cantato "Comfortably Numb" e dei Led Zeppelin "Black Dog". Nel 2019 a Glastonbury si era esibita persino in "Nothing Else Matters" dei Metallica e in "Head Like a Hole" dei Nine Inch Nails.

Dal ruolo di Hanna Montana, che l'ha resa famosa ad oggi, l'ex stellina Disney ha fatto molta strada e molti cambiamenti nel suo percorso artistico. In vetta alla Billboard Hot 100 nel 2013, ha pubblicato finora sei album in studio e recitato in molti film e serie tv.

La popstar americana aveva annunciato l'uscita del suo settimo disco “She is Miley Cirus”, nel corso del 2020, ma una operazione alle corde vocali e l'emergenza coronavirus rendono la data del release molto lontana ancora. I fsn si dovranno perciò accontentare per ora delle sue cover, da ascoltare rigorosamente da casa sui social.

