Miley Cyrus e Dua Lipa insieme per "Prisoner", che video bollente!

Da video

Dopo il successo di “Midnight Sky”, Miley Cyrus ha sfornato un'altra hit. Per "Prisoner", secondo estratto da "Plastic Heart" (in uscita il 27 novembre) ha voluto al suo fianco un'ospite d'eccezione: Dua Lipa. Le popstar hanno confezionato un video splatter e provocatorio (co-diretto dalla stessa Miley) in cui le trasgressioni non mancano: atmosfere punk-rock, sangue finto, siparietti saffici e dito medio al pubblico.