Miley Cyrus posa completamente nuda in una bara gialla

La sua propensione per le "acrobazie social" in grado di attirare l'attenzione su di lei sono note. E anche stavolta Miley Cyrus è riuscita ad offrire uno show imperdibile. Completamente nuda, con le parti intime coperte da un bouquet di fiori, la popstar posa in una bara gialla e ammicca maliziosa all'obiettivo. Si tratta di uno scatto che uscirà, tra altri, nel libro fotografico dal titolo "High Gloss" del celebre Vijat Mohindra , sul cui profilo Instagram è pubblicata la foto.

Per lo scatto la Cyrus, con le braccia incrociate sul petto, ha indossato una parrucca bionda lunga fino alle spalle e un bouquet di fiori gialli e bianchi posizionato strategicamente a protezione delle parti intime.

Mohindra, 35 anni, ha pubblicato l'immagine per promuovere il suo libro scrivendo nella didascalia che i proventi delle vendite andranno alla fondazione "Happy Hippie" create proprio da Miley Cyrus e che si occupa di aiutare i giovani LGBTQ senza casa.

L'ex star di "Hannah Montana" posa vestita diavolo anche sulla cover del libro di cui ha scritto la prefazione.

Altri volti famosi che compaiono nel volume sono Paris Hilton, Nicki Minaj e Gwen Stefani.





Proprio in questi giorni la cantante è tornata con un’incredibile collaborazione insieme alla leggendaria Stevie Nicks dei Fleetwood Mac! per una nuova versione della hit mondiale da oltre 200 milioni di stream “Midnight Sky”, che anticipa l’attesissimo nuovo album “Plastic Hearts" in uscita il 27 novembre.

In un post su Instagram il mese scorso la popstar ha scritto: "Ho iniziato questo album più di 2 anni fa. Pensavo di aver capito tutto. Non solo il disco con le sue canzoni e suoni, ma tutta la mia fottuta vita. Ma nessuno controlla un ego come la vita stessa. Proprio quando pensavo che il lavoro fosse finito ... è stato TUTTO cancellato. (...) Perché TUTTO era cambiato. (...) Ho perso la mia casa in un incendio, e mi sono ritrovato tra le ceneri...".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI