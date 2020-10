Miley Cyrus annuncia il nuovo album: "Ho perso la casa in un incendio ma tra le ceneri ho trovato me stessa"

Sui social, Miley Cyrus ha annunciato l’uscita del suo settimo album. Intitolato "Plastic Hearts" arriverà il 27 novembre, pochi giorni dopo il suo 28esimo compleanno. "Ho iniziato a lavorarci due anni fa. E non parlo solo del disco e delle canzoni, ma di tutta la mia vita. Ma nessuno controlla l’ego come la vita stessa. Quando pensavo che buona parte del lavoro fosse fatta è stato tutto cancellato, compresa l’importanza di quella musica. Perché tutto era cambiato", ha scritto nel post che accompagna l'immagine della copertina molto rétro sui toni del rosa fucsia (opera del fotografo Mick Rock).

Nel lungo post social Miley ha raccontato di come la lavorazione del disco sia incappato nell’incendio che nel 2018 ha distrutto la casa di Malibù che divideva con Liam Hemsworth e la musica che aveva registrato per una serie di Ep: "La natura ha fatto quello che ora vedo come un favore e ha distrutto ciò che non potevo lasciare andare per me stessa. Ho perso la mia casa in un incendio ma tra le sue ceneri ho ritrovato me stessa. Fortunatamente i miei collaboratori avevano ancora la maggior parte della musica, bruciata, su computer pieni di canzoni per la serie di Ep su cui stavo lavorando in quel momento. Ma non mi sembrava giusto pubblicare la mia ‘storia’ (ogni disco è un'autobiografia continua) con un enorme capitolo mancante”.

Ha poi concluso spiegando il titolo dell'album: “Se fosse un capitolo del mio libro credo che lo intitolerei 'The beginning', e di solito quando qualcosa è finito lo chiamiamo 'The end'. Ma era tutt’altro. Con trionfo e gratitudine vi presento il mio settimo disco in studio, ‘Plastic hearts’”.

L’ultimo album della popstar è "Younger Now" del 2017. Il nuovo progetto discografico é stato anticipato dal singolo “Midnight Sky”, che é stato un vero e proprio ritorno al successo per la ex Hannah Montana. Oltre a questo, tra le 15 tracce, ci saranno anche la cover di "Zombie" dei Cranberries e la sua versione di "Heart of glass" dei Blondie, che ha proposto a ottobre in occasione dell’"iHeartRadio Music Festival".

